Политик Перинчек: Турции необходимо принять принадлежность Крыма к России

Анкара, 7 февраля. Турция должна признать Крым территорией России. Такое мнение высказал генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

По словам политика, сейчас есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье.

«Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», — цитирует генсека партии РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин заявил, что Украина после вступления в НАТО может начать военную операцию в Крыму. По его словам, в этом случае возрастет риск военных провокаций на полуострове.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что, учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Предположение Путина он назвал «чисто теоретическим», передает НСН.