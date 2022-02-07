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Экс-министр обороны Украины Загороднюк не верит в неизбежность российского «вторжения»

Армия
Экс-министр обороны Украины Загороднюк не верит в неизбежность российского «вторжения»
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Киев, 7 февраля. Военнослужащих ВС РФ у границ Украины недостаточно для полномасштабного «вторжения» на Украину, заявил экс-глава украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк.

В интервью британской газете Guardian он назвал ситуацию «весьма тяжелой», но при этом подчеркнул, что не верит в неизбежность российского «вторжения». По его словам, в настоящее время Россия не обладает достаточным количеством военнослужащих у границ Украины.

«Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения», — объяснил Загороднюк.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр развеяла миф о якобы готовящемся «вторжении» РФ. Она также попросила представителей СМИ не нагнетать истерию вокруг этой темы ради повышения рейтингов и просмотров.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле назвали обычной пропагандой тиражируемые западными журналистами слухи о якобы готовящемся «нападении».

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украина россия вторжение
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