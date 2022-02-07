WSJ сообщила о «воздушном мосте» для поставок оружия между Украиной и Западом

Вашингтон, 7 февраля. США и некоторые стран НАТО отправляют оружие и боеприпасы для «сдерживания России» на Украину по установившемуся «воздушному мосту», сообщила газета Wall Street Journal.

С 22 января в Киеве приземлились восемь грузовых самолетов США. Всего Вашингтон отправил Украине порядка 650 тонн оружия и снаряжения. Некоторые страны НАТО, включая республики Прибалтики и Великобританию, уже прислали Украине «множество оружия». Совершить поставки в будущем должны Польша и Чехия, говорится в материале.

«Поставки продолжаются. США выявляют дополнительное оборудование, которое хранится на складах министерства обороны», — сообщил газете представитель Пентагона.

Украина и государства Запада в последнее время заявляют о якобы усилении «агрессивных действий» России у границ Украины. Подобные обвинения Москва не раз отвергала. Россия подчеркивает, что никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать.

Ранее американский журнал 19FortyFive сообщил, что польские власти поскупились на военную помощь для Украины и, скорей всего, предоставят партнеру просроченные ракеты и боеприпасы советского производства. Военные поставки из Варшавы не помогут Киеву в гипотетической войне, отмечает издание.