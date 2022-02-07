МИД РФ указал на противоречия в политике США из-за ядерного оружия в Европе

Москва, 7 февраля. Западу необходимо задуматься об опасности размещения в Европе ядерного оружия США вместо гипотетической угрозы размещения ядерных сил РФ в Белоруссии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Госдепартамент США ранее предположил, что изменение Конституции Белоруссии повлечет размещение российского ядерного оружия на территории страны. Это якобы, в свою очередь, создаст угрозу безопасности Европы.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — отметил Ермаков.

Он подчеркнул, что участие западных стран без такого вооружения в «совместных ядерных миссиях» Альянса «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия».

Ранее Владимир Ермаков сообщил, что Россия настаивает на полном выводе ядерного оружия США из зарубежных государств. Он заявил, что в пяти неядерных странах Североатлантического альянса уже сейчас находятся около 200 американских атомных авиабомб типа B61.