Москва, 7 февраля. Запад столкнется с негативными последствиями в виде потери репутации после информационной провокации против России. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.

США обвиняют РФ в намерении использовать в качестве предлога для «вторжения» на украинскую территорию сфабрикованное видео. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» выразил мнение на этот счет.

«На данном этапе мы будем свидетелями разных информационных вбросов, сливов информационного свойства», — подчеркнул Мухин.

Он напомнил, что Белый дом пытался реализовывать похожие методы в Сирии. Сейчас эта модель провокаций применяется на Украине, но Министерство обороны РФ нейтрализует подобного рода попытки.

Федеральное агентство новостей / Александр Цупило

«Пентагону остается щелкать зубами и трясти пробирками, как делал Колин Пауэлл на Совбезе ООН. Мне кажется, что подобного рода поведение имеет репутационные последствия негативного плана для наших западных партнеров», — резюмировал политолог.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью для ФАН заявил, что добавление негатива в российско-украинские отношения со стороны Соединенных Штатов может иметь крайне печальные последствия. Он подчеркнул, что в таком случае Соединенные Штаты и «их младших укропартнеров» ждет жестокое разочарование.