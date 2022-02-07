Россиянка Валиева стала первой фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на ОИ

Пекин, 7 февраля. Россиянка Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Спортсменка исполнила в произвольной программе командного турнира Олимпиады четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп с тройным в каскаде, тройной риттбергер. За свой прокат 15-летняя россиянка набрала 178,92 балла, заняв первое место.

Сборная России, куда вошла ученица Этери Тутберидзе, получила золото за командный турнир по фигурному катанию. У национальной команды 74 очка. Второе место заняли американцы, набрав 65 очков, а третье — японцы (63 очка).

Сборная России расположилась на первом месте в медальном зачете. У россиян шесть медалей (по два золота, серебра и бронзы).