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Шольц заявил о готовности Германии и США предпринять «необходимые меры» против России

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 08:30
Политика
Шольц заявил о готовности Германии и США предпринять «необходимые меры» против России
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 7 февраля. ФРГ совместно с США намерена предпринять «необходимые меры» против России в случае эскалации ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства в интервью The Washington Post отметил, что у Германии с Соединенными Штатами есть определенные договоренности по вопросу запуска российского газопровода в случае «вторжения» РФ на Украину. Однако конкретные намерения Шольц раскрывать не стал.

«Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты. Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», — заявил канцлер Германии.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями по вопросу поставок энергоресурсов в Евросоюз. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии встречи глав двух государств в Вашингтоне.

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сша германия Олаф Шольц ограничения против россии
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