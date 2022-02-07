Шольц заявил о готовности Германии и США предпринять «необходимые меры» против России

Берлин, 7 февраля. ФРГ совместно с США намерена предпринять «необходимые меры» против России в случае эскалации ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства в интервью The Washington Post отметил, что у Германии с Соединенными Штатами есть определенные договоренности по вопросу запуска российского газопровода в случае «вторжения» РФ на Украину. Однако конкретные намерения Шольц раскрывать не стал.

«Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты. Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», — заявил канцлер Германии.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями по вопросу поставок энергоресурсов в Евросоюз. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии встречи глав двух государств в Вашингтоне.