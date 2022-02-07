Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 09:35
09:31
Спорт
Женская сборная Канады вышла на хоккейный матч против России в масках
09:31
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:28
Политика
Читателей Daily Mail рассмешила статья о «мировом заговоре» России и Китая
09:25
Происшествия
Бездомного судят в Новосибирске за изнасилование молодой девушки
09:20
Экономика
Рубль может укрепиться до 71 единицы за доллар к лету
09:14
Происшествия
Водителя и пассажира «Волги» оштрафовали в Новосибирске за обнаженную езду на капоте
09:13
Политика
Политик Перинчек: Турции необходимо принять принадлежность Крыма к России
09:00
Армия
Экс-министр обороны Украины Загороднюк не верит в неизбежность российского «вторжения»
08:54
Политика
WSJ сообщила о «воздушном мосте» для поставок оружия между Украиной и Западом
08:48
Политика
МИД РФ указал на противоречия в политике США из-за ядерного оружия в Европе
Все новости

Политолог Мухин упрекнул ВСУ в разгильдяйстве после ситуации с беспилотником

Политика
Политолог Мухин упрекнул ВСУ в разгильдяйстве после ситуации с беспилотником
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 февраля. Вооруженные силы Украины проявили разгильдяйство, когда запустили беспилотник на территорию Белоруссии. Об этом рассказал политолог Алексей Мухин.

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Киеву в связи с запуском беспилотного летательного аппарата, который оказался неподалеку от полигона Брестский. Эксперт в интервью для «Украина.ру» обсудил это событие.

«Безусловно, беспилотники летали и раньше. Только сейчас, когда идут российско-белорусские учения, это, безусловно, определенная степень разгильдяйства с украинской стороны. Потому что подобные вещи делаются скрытно. Разведка ведется скрытно. Я думаю, что здесь не стоит искать какую-то конспирологию», — отметил Мухин.

Политолог Мухин упрекнул ВСУ в разгильдяйстве после ситуации с беспилотником
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он предложил не рассматривать этот случай как провокацию. По его мнению, Украина хотела проследить за учениями, но оператор отнесся к обязанностям халатно, что привело к дипломатическому казусу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в будущем будет жестче реагировать на провокации со стороны Украины. В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» он прокомментировал ситуацию с запуском украинского разведывательного беспилотника на белорусскую территорию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Мухин упрекнул ВСУ в разгильдяйстве после ситуации с беспилотником
украина всу беспилотник мухин
Комментировать