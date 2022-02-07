Политолог Мухин упрекнул ВСУ в разгильдяйстве после ситуации с беспилотником

Москва, 7 февраля. Вооруженные силы Украины проявили разгильдяйство, когда запустили беспилотник на территорию Белоруссии. Об этом рассказал политолог Алексей Мухин.

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Киеву в связи с запуском беспилотного летательного аппарата, который оказался неподалеку от полигона Брестский. Эксперт в интервью для «Украина.ру» обсудил это событие.

«Безусловно, беспилотники летали и раньше. Только сейчас, когда идут российско-белорусские учения, это, безусловно, определенная степень разгильдяйства с украинской стороны. Потому что подобные вещи делаются скрытно. Разведка ведется скрытно. Я думаю, что здесь не стоит искать какую-то конспирологию», — отметил Мухин.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он предложил не рассматривать этот случай как провокацию. По его мнению, Украина хотела проследить за учениями, но оператор отнесся к обязанностям халатно, что привело к дипломатическому казусу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в будущем будет жестче реагировать на провокации со стороны Украины. В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» он прокомментировал ситуацию с запуском украинского разведывательного беспилотника на белорусскую территорию.