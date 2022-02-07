Постпред Китая в ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела КНР

Пекин, 7 февраля. Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь после слов американского представителя Линды Томас-Гринфилд о геноциде уйгурского меньшинства.

Глава миссии США в Организации Объединенных Наций заявила, что Вашингтон «стремится поддерживать безопасность народа Тайваня», а также указала на преступления против человечности в Китае.

Чжан Цзюнь опроверг эти обвинения, назвав их беспочвенными. Он отметил, что в Синьцзяне люди живут «мирной, гармоничной и счастливой жизнью». Кроме того, Тайвань является территорией Китая, поэтому Пекин не намерен терпеть вмешательство США или любых других внешних сил.

«Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с какими-то гарантиями безопасности со стороны США. США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая. В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам», — сказал постпред Китая.

Кроме того, он указал на истребление коренного населения Соединенных Штатов, а также военные преступления Вашингтона. Чжан Цзюнь назвал их преступлением против человечности.

«Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями», — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин призывают Вашингтон отказаться от своих планов по размещению ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.