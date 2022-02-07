Лидер турецкой партии «Родина» заявил о «смерти» НАТО при расширении на восток

Анкара, 7 февраля. Расширение НАТО на восток обернется для Альянса «смертью». Соответствующее заявление сделал генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Расширение Североатлантического альянса на восток представляют угрозу самому военному блоку. По мнению лидера турецкой политсилы, это «пропасть» для НАТО.

«Визиты (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина в Китай и Турцию – это своего рода "могила" для НАТО, поэтому он исторически важен», — утверждает Перинчек.

Политик отметил, что поездки российского лидера в Турцию и Китай являются сигналом тесного сотрудничества Москвы, Анкары, Пекина, а также Тегерана. По его словам, только эти четыре государства способны прекратить расширение НАТО на восток, поскольку оно представляет им угрозу.

«Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе», — сообщил Перинчек.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что НАТО обманула Россию, поскольку обязалась не продвигать свои силы на восток, однако данное обещание было нарушено.