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Адвокат Бута Зиссу заявил о подготовке аргументов для его досрочного освобождения

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 08:04
Общество
Адвокат Бута Зиссу заявил о подготовке аргументов для его досрочного освобождения
wikipedia.org  /  U.S. Government / Общественное достояние

Вашингтон, 7 февраля. Защита отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута готовит аргументы сразу для нескольких вариантов его досрочного освобождения, сообщил адвокат россиянина Стив Зиссу.

Бут находится в федеральной тюрьме США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. В интервью РИА Новости адвокат россиянина отметил, что защита выстраивает аргументы для различных вариантов его освобождения.

«Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов, таких, как передача в Россию по конвенции о передаче заключенных, обмен заключенными, сострадательное освобождение», — сообщил агентству юрист.

Аргументы для всех вариантов «взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга», отметил Зиссу. Защите все равно, какой из вариантов сработает. Главное, чтобы Бут был освобожден и возвращен домой, уточнил адвокат.

Ранее художник Никас Сафронов высоко оценил выставку рисунков Виктора Бута в Общественной палате РФ. Он поддержал заключенного в американской тюрьме россиянина и пообещал поддержку.

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Виктор Бут сша американская тюрьма
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