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Yahoo News Japan: премьер Японии не решился вводить санкции против России

Политика
Yahoo News Japan: премьер Японии не решился вводить санкции против России
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Токио, 7 февраля. Президент США Джо Байден в ходе онлайн-разговора с премьер-министром Японии Фумио Кисидой потребовал, чтобы Токио ввел санкции против России, но не услышал ответа на свой вопрос.

Источники сообщают, что глава Белого дома призвал союзников поддержать их в противостоянии с Россией в случае, если она «вторгнется» на Украину. Однако японская сторона предпочла занять выжидательную позицию. Об этом пишет Yahoo News Japan.

«Нужно воздержаться от санкций против России. В них нет смысла. Россия хочет просто защитится от расширения НАТО на Восток, хотя бы и Украиной. Накладывать экономические санкции на Россию бессмысленно», — отметил uni.

Комментатор pzn подчеркнул, что не любит США. Из-за них Япония стала лишь «длинной рукой» этой страны. Из-за Вашингтона отношения Москвы и Токио не могут улучшиться.

«У России, как и у Китая, свои тесные отношения с Японией, поэтому санкции на нее лучше не накладывать. Нельзя просто слушать то, что говорит Америка», — написал n86.

Читатель lef заявил, что США привыкли командовать, когда речь идет об РФ и КНР. Однако почему-то Вашингтон молчит, когда нужно вводить ограничения против того же Израиля.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Россия не исключает, что Соединенные Штаты введут против нее новый пакет ограничений. Пока неизвестно, какими они окажутся.

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Все новости / Политика / Yahoo News Japan: премьер Японии не решился вводить санкции против России
санкции япония фумио кисида байден
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