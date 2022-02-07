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Читатели Traffic News восхитились российским истребителем Су-30СМ2

Армия
Читатели Traffic News восхитились российским истребителем Су-30СМ2
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Токио, 7 февраля. Вооруженные силы России получили первые истребители нового класса. Военно-воздушные силы обзавелись самолетами Су-30СМ2.

Сообщается, что истребитель получил более мощные двигатели и новую фазированную антенную решетку. Японцы, читающие издание Traffic News, выразили восхищение обновление в российской армии.

«Этот самолет ценен тем, что прошел испытания в реальных боях в Сирии. Благодаря этому он надежен и живуч. Поэтому российские и американские истребители хорошо продаются, несмотря на цену», — написал Za.

Ano поражен Россией, ведь у нее такое же население, как и у Японии. Однако РФ имеет великолепные самолеты и промышленность в космической сфере.

«Бедные японские военные – им приходится подниматься по тревоге на своих унылых F-15, которые стоят дорого, но модернизировать их непросто», — подчеркнул Нанае.

Ris завидует Индии. Они имеют возможность использовать самолеты как из России, так и США.

Ранее военный пилот Владимир Попов заявил, что специалисты российского оборонно-промышленного комплекса разработали уникальные ракеты для защиты сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160М от вражеских истребителей. США попытаются овладеть этими секретными технологиями.

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самолет истребитель японцы су-30см2
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