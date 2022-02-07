Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Пекин, 7 февраля. Сборная России стала лидером в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Она возглавила рейтинг после победы россиян в командном турнире по фигурному катанию.

У сборной России шесть медалей: по два золота, серебра и бронзы. Россия получила первое место в лыжных гонках и фигурном катании, серебро принесли лыжные гонки, бронзу — биатлонисты и фристайлисты.

На второй строчке расположилась Норвегия, у которой два золота и одна бронза. Третья строчка у шведов, которые завоевали золотые медали в конькобежном спорте и фристайле.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Соревнования проходят в Пекине. Китайская столица стала первым городом в мире, где прошли и зимние, и летние Игры.