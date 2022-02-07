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Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 07:45
Олимпийские игры 2022
Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 7 февраля. Сборная России стала лидером в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Она возглавила рейтинг после победы россиян в командном турнире по фигурному катанию.

У сборной России шесть медалей: по два золота, серебра и бронзы. Россия получила первое место в лыжных гонках и фигурном катании, серебро принесли лыжные гонки, бронзу — биатлонисты и фристайлисты.

На второй строчке расположилась Норвегия, у которой два золота и одна бронза. Третья строчка у шведов, которые завоевали золотые медали в конькобежном спорте и фристайле.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Соревнования проходят в Пекине. Китайская столица стала первым городом в мире, где прошли и зимние, и летние Игры.

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