Пользователи Twitter высмеяли представителей премьера Британии после массовых отставок

Лондон, 7 февраля. Представители британского премьер-министра Бориса Джонсона заявили, что, несмотря на многочисленные отставки, он сохраняет ситуацию под контролем.

Скандал с вечеринками в доме главы правительства Великобритании привел к нескольким увольнениям, включая личного секретаря, главу аппарата и директора по связям с общественностью. Британцы обсудили новость в соцсетях.

«Кто возглавил отдел по связям с общественностью? Уборщик?» — спросил @hainba67.

Пользователь @HackneyAbbott считает, что если Джонсон выглядит так, когда контролирует ситуацию, то ему страшно за обратную ситуацию. Он не хотел бы увидеть премьера после того как все "полетит к чертям".

«Одна вещь про Джонсона, я работал с ним 12 лет в Телеграфе. Когда ты думаешь, что он опустился ниже некуда, ему всегда удается опуститься еще ниже», — уверяет @ThatTimWalker.

Комментатор @kirsti_kean подчеркнула, что ранее на Даунинг-стрит вообще отрицали сам факт вечеринок. Позже они говорили, что Джонсон не знал. Соответственно, верить очередным заявлениям нет смысла.

Ранее член Консервативной партии Чарльз Уокер заявил, что премьер-министру Великобритании предрекли неизбежный уход со своего поста. Против него выступили несколько сторонников в правительстве.