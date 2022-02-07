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Шольц объяснил отказ Германии поставлять Украине оружие экспортными ограничениями

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 07:28
Политика
Шольц объяснил отказ Германии поставлять Украине оружие экспортными ограничениями
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 7 февраля. Германия поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее Киев неоднократно требовал начать экспорт оружия. Однако, как заявил канцлер, Украина является кризисным регионом, поставки оборонительного вооружения в который подвергаются строгим ограничениям.

«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — подчеркнул Шольц.

Ранее стало известно, что правительство Израиля намерено наложить запрет на перепродажу своего оружия на Украину. Причиной такого шага авторы статьи называют желание Иерусалима сбалансировать отношения с Москвой.

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украина германия поставки оружия Олаф Шольц экспортные ограничения
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