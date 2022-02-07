Шольц объяснил отказ Германии поставлять Украине оружие экспортными ограничениями

Берлин, 7 февраля. Германия поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее Киев неоднократно требовал начать экспорт оружия. Однако, как заявил канцлер, Украина является кризисным регионом, поставки оборонительного вооружения в который подвергаются строгим ограничениям.

«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — подчеркнул Шольц.

Ранее стало известно, что правительство Израиля намерено наложить запрет на перепродажу своего оружия на Украину. Причиной такого шага авторы статьи называют желание Иерусалима сбалансировать отношения с Москвой.