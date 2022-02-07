Фигурист Никита Кацалапов поделился впечатлениями от второго дня командного турнира на ОИ

Пекин, 7 февраля. Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о своих впечатлениях после второго дня командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он назвал последний прокат одним из лучших.

Кацалапов отметил, что они с Викторией Синицыной выступили уверенно, все элементы держали под контролем. Однако фигурист выразил сожаление, что болельщиков на трибунах было мало из-за пандемии коронавируса. Кроме того, по его словам, он с партнершей с самого начала были готовы к обеим программам: произвольный танец и ритм-танец.

«Теперь мы знаем этот лед и будем бороться за личное золото. Олимпийские игры — праздник, на котором нужно находиться и получать удовольствие», — добавил Кацалапов.

Ранее чемпионы мира и Европы в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию.