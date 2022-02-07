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Звезда «Шазама» пошутил над Джоном Красински через Instagram

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 07:06
Шоу-бизнес
Звезда «Шазама» пошутил над Джоном Красински через Instagram
Кадр из фильма «Шазам!»  /  автор неизвестен

Лос-Анджелес, 7 февраля. Голливудский актер Закари Ливай опубликовал шутливое видео, которое посвятил своему коллеге Джону Красински.

Артиста нередко спутывают со звездой сериала «Офис». Сам он сыграл немало интересных ролей, включая супергероя Фандрала из «Тора» и Шазама в одноименном кинокомиксе.

Недавно актер выложил на своей странице в Instagram ролик, в котором продемонстрированы его самые яркие роли. Однако в самом конце он в качестве одного из образов указал на Джона Красински, снявшего дилогию «Тихое место».

Это уже не первый случай, когда Закари шутит на тему сходства со своим коллегой. Ранее он выкладывал на своей странице скриншот, на котором показана его переписка с фанатом. Поклонник похвалил его за работу в сериале «Офис» и «Тихое место», над которой на самом деле работал Красински.

Ранее стало известно, что актриса Дженнифер Гарнер была удостоена звания женщины года. Награду ей выдала американская театральная труппа Hasty Pudding из университета в Гарварде.

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