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Пользователи YouTube раскритиковали политолога Лазарева за речь о венгерском газе
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Пользователи YouTube раскритиковали политолога Лазарева за речь о венгерском газе

Политика
Пользователи YouTube раскритиковали политолога Лазарева за речь о венгерском газе
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 февраля. Украинское правительство совершило акт государственной измены, согласившись на поставки газа из Венгрии. Об этом заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт считает, что Киев сильно переплачивает, поскольку европейские страны по долгосрочным контрактам имеют куда более выгодные условия. Его мнение обсудили подписчики YouTube-канала «Наш».

«Украина — самое независимое государство в мире! От нее ничего не зависит! Даже на ее собственной территории», — с сарказмом отреагировал Андрей С.

Виталий Б. иронично считает новость положительной. Он назвал Украину богатой страной, которая может позволить себе такой дорогой газ, и даже Европа теперь ей не нужна.

«Новую схему нашли, если кто сомневался. Чем дороже газ — тем больше с него можно украсть. А народ? А народ будет платить», — добавил Павел С.

Вера Р. считает, что Украине не стоит волноваться. Главное, что теперь она не зависит от России, но свобода — удовольствие дорогое, поэтому украинцы и будут платить.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина похвасталась новым «достижением» в вопросе поставок газа. Он тремя словами охарактеризовал Киев и указал на истинное происхождение импортируемого топлива.

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украина газ венгрия лазарев
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