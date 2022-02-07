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Пользователи YouTube высмеяли харьковский Марш единства

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 06:56
Политика
Пользователи YouTube высмеяли харьковский Марш единства
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Киев, 7 февраля. В Харькове 5 февраля прошел Марш единства, в ходе которого участники выкрикивали националистические лозунги и подчеркнули, что считают город исключительно украинской территорией.

Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в украинских соцсетях. Граждане выразили свое негодование на YouTube.

«CNN сказали: Харьков — это Россия! Значит, Россия! Не надо спорить с союзниками!» — иронизирует «Дон Педро».

Один из комментаторов недоумевает, откуда у участников марша столько времени. Они постоянно устраивают акции и протесты, и, судя по всему, не работают.

«Надоели уже. Упорно так разваливать страну?! А может, быстрее бы, скорее вернутся земли и народ в Россию», — отреагировала Анна Л.

Евгений С. отметил, что харьковчане сомневаются относительно принадлежности города к Украине. Иначе он не понимает, по какой причине они вышли скандировать именно эту фразу.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в разговоре с ФАН вопиющее поведение украинских футбольных фанатов на чемпионате Европы по мини-футболу. По его мнению, спорт находится вне политики.

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