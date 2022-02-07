Кристофер Ллойд рассказал о влиянии «Назад в будущее» на жизнь людей

Лос-Анджелес, 7 февраля. Голливудский актер Кристофер Ллойд рассказал, насколько сильным оказалось влияние франшизы «Назад в будущее» на жизнь ее фанатов.

Артист исполнил роль доктора Брауна, который изобрел машину времени и встроил ее в автомобиль DeLorean DMC-12. Об этом пишет CinemaBlend.

Актер на протяжении своей долгой карьеры принял участие во многих проектах. Однако в недавнем интервью он рассказал, что «Назад в будущее» — самая влиятельная кинолента в его жизни.

«Знаете, через три, четыре или пять лет я понял, что это просто не прекращается. Я имею в виду детей, которые смотрели фильм, когда он только выше. Они выросли и у них появились дети, с которыми они начали свою жизнь. Так много людей подходили ко мне и говорили, как я сделал их детство, или фильм сделал их детство, или они стали инженерами, или учеными, или хирургами, или кем угодно еще, а все потому, что фильм повлиял на них. И ни один фильм, в котором я играл, не оказал такого влияния», — подчеркнул Ллойд.

Ранее стало известно, что студии Paramount и Spyglass Media официально объявили о создании шестой части известного фильма ужасов «Крик». Создатели планируют начать съемки очередного продолжения уже этим летом.