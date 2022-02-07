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Россия завоевала золото на Олимпийских играх в командном турнире по фигурному катанию

Спорт
Россия завоевала золото на Олимпийских играх в командном турнире по фигурному катанию
twitter.com  /  Beijing 2022

Пекин, 7 февраля. Российская национальная команда завоевала золото Олимпийских игр в рамках командного турнира по фигурному катанию.

Досрочную победу сборной России обеспечило выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Соответствующей информацией поделился Олимпийский комитет России.

По результатам семи видов из восьми сборная России занимает лидирующую позицию с запасом, который не дает соперникам претендовать на награду высшей пробы. Олимпийские игры проходят в Пекине.

Ранее сообщалось, что фигуристка Камила Валиева выступит в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр. Наставники сборной решили не делать замен по сравнению с короткой программой.

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