Сенатор Коттон: Байден открыл границы для наркокурьеров

Вашингтон, 7 февраля. Президент США Джо Байден открыл американские границы для иммигрантов, привозящих наркотики. Об этом рассказал сенатор Том Коттон.

Республиканец выразил недовольство иммиграционной политикой главы Белого дома. Он отметил, что за год от передозировки погибли свыше 100 тыс. американцев, и большая часть наркотиков была привезена из Мексики. Об этом пишет издание New York Post.

«Каждое государство является пограничным государством. И каждый город — это пограничный город. Иммиграционная политика Джо Байдена полностью открыла наши границы. В первый год президентства Байдена в страну в качестве нелегальных мигрантов въехало более 2 миллионов человек. Это все равно что добавить весь штат Небраска. Они везут с собой наркотики. Во многих случаях они являются членами банд или закоренелыми преступниками», — отметил Коттон.

rosbalt.ru

Он добавил, что нелегалы отнимают работу у американцев и снижают их заработную плату. По его мнению, демократы уверены, что миграционная политика — это проявление ксенофобии и расизма.

Ранее сенатор Тед Круз заявил, что напряженная ситуация вокруг Украины связана с политикой президента США Джо Байдена. По мнению республиканца, глава Белого дома допустил «слабость и попустительство» в американской политике сразу после собственной инаугурации.