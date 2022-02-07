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Юрист Хантимиров призвал быть осторожнее при покупке квартир по низким ценам

Общество
Юрист Хантимиров призвал быть осторожнее при покупке квартир по низким ценам
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Цена квартиры на вторичном рынке ниже рынка на 20-25% должна насторожить покупателя из-за возможных недобросовестности продавца и проблемности объекта, сообщила юрист Степан Хантимиров.

Владелец может оказаться наркозависимым или алкоголиком, тогда его родственники или сам продавец смогут оспорить сделку продажи в суде, предупредил юрист адвокатского бюро Asterisk. В этой ситуации деньги должны вернуть, однако зависимый человек может быстро их потратить.

Слишком дешево часто продается полученное по наследству жилье, пока не прошел трехлетний срок, в течение которого могут вестись наследственные споры.

«Чтобы минимизировать риски оспаривания договора купли-продажи квартиры, полученной по наследству, нужно запросить у продавца свидетельство о праве на наследство или копию завещания. Реквизиты свидетельства должны совпадать с данными, указанными в выписке из ЕРГН», — сообщил РИА Недвижимость Хантимиров.

Распространены случаи, когда дешевле рыночной стоимости продают квартиру с зарегистрированными людьми. Снимать их с учета покупателю придется через суд. Большой дисконт может говорить и о том, что в квартире сделана незаконная перепланировка, отвечать за которую придется новому собственнику.

Ранее эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков назвал лето лучшим временем для приобретения недвижимости. Об этом сообщает «Север-Пресс». К лету обычно появляются наиболее выгодные предложения, отмечает специалист.

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жилье юрист недвижимость
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