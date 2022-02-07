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Том Холланд объяснил, сколько еще будет играть Человека-паука

Шоу-бизнес
Том Холланд объяснил, сколько еще будет играть Человека-паука
Кадр из фильма «Неизведанное: Удача Дрейка»

Лос-Анджелес, 7 февраля. Голливудский актер Том Холланд рассказал, сколько времени еще собирается исполнять роль супергероя Человека-паука.

Артист дебютировал в известном образе в кинокомиксе «Капитан Америка: Противостояние». После этого он снялся в трех сольных фильмах и двух частях «Мстителей». Уже известно, что «Человек-паук — 4» увидит свет. На данный момент проект находится в стадии активной разработки. Об этом пишет ScreenRant.

Фанаты переживали, что Том после «Нет пути домой» покинет киновселенную Marvel. Однако он в недавнем интервью объяснил, сколько еще будет играть Питера Паркера.

Том Холланд объяснил, сколько еще будет играть Человека-паука
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» /

«В основном я пытался сказать, что если мне 30 лет, и я все еще играю Человека-паука, и я не передал эстафету Майлзу Моралесу, или Женщине-пауку, или чему-то более разнообразному, то мой уход был бы неправильным, учитывая мои обязанности, которые у меня есть перед персонажем», — отметил Холланд.

Ранее стало известно, что актер Том Круз может отправиться в космос для съемок фильма «Миссия невыполнима» уже в октябре этого года. Английская компания Space Entertainment Enterprise построит на орбите отдельную киностудию SSE-1.

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