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Байден не стал комментировать возможность отправки дополнительных сил в Европу

Политика
Байден не стал комментировать возможность отправки дополнительных сил в Европу
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 7 февраля. Американский президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности отправки дополнительных войск в Европу в случае сохранения напряженности вокруг Украины.

На неделе Соединенные Штаты направили в Германию, Польшу и Румынию 3 тыс. своих солдат для расширения военного контингента восточного фланга НАТО. Байден считает, что на решение российского лидера Владимира Путина касательно Украины повлияют «вещи, которые он не может получить».

«Я не буду спекулировать», — ответил американский лидер на вопрос, рассматривает ли он вероятность отправки дополнительных сил, если «Путин не пойдет на деэскалацию».

Ранее Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне его визита в Россию. Главы государств условились, что их команды будут поддерживать связь и продолжат консультации с партнерами и союзниками.

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