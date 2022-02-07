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Times: заставить Джонсона покинуть пост премьера Британии могут лишь танки

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 05:59
Политика
Times: заставить Джонсона покинуть пост премьера Британии могут лишь танки
wikimedia.org  /  Flickr/CC BY 2.0

Лондон, 7 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинет свой пост, только если на Даунинг-стрит будет отправлена танковая дивизия, заявил The Times один из друзей политика.

Соратники британского премьера рассказали, что Джонсон полон решимости бороться за власть и намерен оставаться на посту.

«Он ясно дает понять, что им придется отправить танковую дивизию, чтобы вывести его оттуда», — заявил собеседник издания.

Однако в правительстве опасаются, что Джонсон находится в «опасной зоне», так как в скором времени может быть достигнут порог, необходимый для голосования о недоверии правительству, отмечает The Times.

Член британской консервативной партии Чарльз Уокер предрек неизбежный уход Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд заявил, что для Джонсона ситуация похожа «на начало конца».

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