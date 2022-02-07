Times: заставить Джонсона покинуть пост премьера Британии могут лишь танки

Лондон, 7 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинет свой пост, только если на Даунинг-стрит будет отправлена танковая дивизия, заявил The Times один из друзей политика.

Соратники британского премьера рассказали, что Джонсон полон решимости бороться за власть и намерен оставаться на посту.

«Он ясно дает понять, что им придется отправить танковую дивизию, чтобы вывести его оттуда», — заявил собеседник издания.

Однако в правительстве опасаются, что Джонсон находится в «опасной зоне», так как в скором времени может быть достигнут порог, необходимый для голосования о недоверии правительству, отмечает The Times.

Член британской консервативной партии Чарльз Уокер предрек неизбежный уход Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд заявил, что для Джонсона ситуация похожа «на начало конца».