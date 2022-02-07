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Опрос: 76% россиян испытывают сочувствие к бездомным

Общество
Опрос: 76% россиян испытывают сочувствие к бездомным
pixabay.com  /  Aleš Kartal

Москва, 7 февраля. Аналитический центр НАФИ провел в январе 2022 года опрос о бездомных, согласно которому 76% россиян относятся к ним с сочувствием.

Центр опросил 1600 человек в 53 регионах страны. Большинство россиян отметили, что за последний месяц наблюдали на улицах своего города бездомных, а за последние пять лет их количество не изменилось. Однако в Москве этот показатель составил 40% жителей, которые заявили, что данной категории граждан стало меньше.

Что касается встречи с бродягами на улице, то 76% респондентов ответили, что испытывают сочувствие и жалость, 42% — печаль, желание помочь — в 37% случаев. Также 22% заявили о дискомфорте при виде такого человека, 7% россиян рассказали о появлении чувства страха, отвращения и брезгливости, и 4% — о полном безразличии.

Еще 78% опрошенных утверждают, что бездомным поддержку в первую очередь должно оказывать государство, благотворительные (66%) и религиозные организации (34%). При этом 41% высказались за то, что и обычные люди должны помогать бродягам, а 12% считают, что это исключительно проблема самих бездомных.

Ранее стало известно, что Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки оказывает бесплатную помощь бездомными Москвы. Так, 95% обратившихся за поддержкой пациентов уже получили прививку вакциной.

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опрос бездомные бродяги
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