Пекин, 7 февраля. Чемпионы мира, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Российские фигуристы упрочили лидерство сборной в командном турнире на Олимпийских играх. Они заработали 145,20 балла. Мишина и Галлямов упали на поддержке в произвольной программе.

Советский хоккеист Вячеслав Фетисов ранее заявил, что российские фигуристы «потрясают воображение». По словам спортсмена, Олимпийские игры являются соревнованием, где появляются новые герои. Он также сообщил, что хочет, что все на Олимпиаде было в позитивным.