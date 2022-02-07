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Байден оценил отношения России и Китая
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Байден оценил отношения России и Китая

Политика
Байден оценил отношения России и Китая
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 февраля. Американский лидер Джозеф Байден не увидел «ничего нового» в российско-китайских отношения после встречи глав государств в Пекине.

Так Байден ответил на вопрос журналистов об отношениях России Китая. Об этом он рассказал после возвращения в Белый дом с семейного уикенда.

«В этом нет ничего нового», — сказал президент США.

Ранее Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с французским лидером Эммануэлем Макроном накануне его визита в Россию, сообщила пресс-служба Белого дома. Макрон в понедельник посетит Москву, где встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Президенты подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Байден и Макрон также условились, что их команды будут поддерживать связь и продолжат консультации с партнерами и союзниками, в том числе с Украиной.

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