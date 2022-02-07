Юрист Гоголева посоветовала быть энергичными на собеседовании в пандемию

Москва, 7 февраля. Успешно пройти собеседование во время пандемии помогут энергичность и заинтересованность в работе и потенциальном работодателе, считает эксперт по развитию личного бренда, юрист Дарья Гоголева.

Многие люди в период пандемии сталкиваются на работе с эмоциональным выгоранием, сообщила в интервью радио Sputnik специалист. Но на собеседовании соискателю, прежде всего, нужно показать, что у него достаточно энергии. Получить в команду «загнанную лошадь» с «потухшими глазами» никто не хочет, уточнила Гоголева.

Кроме того, важно показать интерес к новой работе, отметила эксперт. Для этого Гоголева посоветовала почитать информацию о компании и придумать 10 причин своего желания работать именно в этом месте.

«Это следует сделать заранее, а не генерировать на месте. "Почему вы хотите работать именно у нас?" — этот вопрос на собеседовании зададут в 99% случаев. Лучше заранее к этому подготовиться», — посоветовала Гоголева.

Ранее руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова сообщила, что больше всего в России испытывают дефицит специалистов сферы консультирования, страхования, сервисных работ, продаж, строительства, медицины, IT. Кроме того, наблюдается нехватка рабочего персонала.