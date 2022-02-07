Главу МЭР Сахалина отстранили от должности на время расследования дела о халатности

Южно-Сахалинск, 7 февраля. Обвиняемого в халатности при исполнении должностных полномочий министра экономического развития (МЭР) Сахалина Алексея Успенского отстранили от должности на время служебного расследования.

Пресс-служба правительства региона сообщает, то было принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. Исполнять обязанности главы МЭР региона будет его первый заместитель Марина Аглиулина. В отношении Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей в 2018 году.

Следователи установили, что Успенский на посту министра четыре года назад подписал акт приема-передачи непригодного к эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса «Аква сити». Комплекс не использовали, но на его содержание тратились бюджетные средства. Сахалину был нанесен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что экс-исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений предстанет перед судом на Сахалине за нанесение ущерба бюджету региона в размере 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.