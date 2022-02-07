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Украинец нырнул в прорубь ради видео и утонул

Происшествия
Украинец нырнул в прорубь ради видео и утонул
pixabay.com

Киев, 7 февраля. Житель Украины для съемки видео нырнул в прорубь в реке. Однако он не смог вынырнуть. В результате мужчина ушел под лед и утонул.

Происшествие произошло в субботу, 5 февраля на реке Чертомлык на территории села Капуловка. На место трагедии приехали сотрудники спасательных служб и начали искать тело украинца, однако обнаружить его сразу не получилось.

Тело удалось обнаружить только на следующий день, после того, как к поисковым работам были подключены водолазы. Соответствующей информацией поделилось Главное управление ГСЧС Украины по региону.

Ранее восьмилетний сын миллиардера Станислава Логунова провалился под лед Невы в Ленинградской области. В результате мальчик утонул.

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