Финансист Кваша посоветовал увеличить доходы для избавления от долгов по кредитам

Москва, 7 февраля. Погрязшим в долгах и кредитах необходимо увеличить свои доходы, заявил эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.

Специалист посоветовал добиться роста заработной платы, найти подработку, сдать в аренду пустующую недвижимость или продать что-то ненужное. В случае успеха в увеличении своих доходов, необходимо остановить свои траты и пустить средства на ускоренное погашение кредитов.

«И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет, пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения», — порекомендовал Кваша.

Ранее финансист Алексей Кричевский заявил, что самым выгодным способом покупки валюты является ее приобретение на бирже. При этом наиболее простой метод получить к ней доступ — это открытие брокерского счета.