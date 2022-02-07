Байден обсудил с Макроном Украину накануне его визита в Россию

Вашингтон, 7 февраля. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с французским лидером Эммануэлем Макроном накануне его визита в Россию, сообщила пресс-служба Белого дома.

Макрон в понедельник посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер прибудет в Киев.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины», — сообщили в Белом доме.

Президенты подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Байден и Макрон также условились, что их команды будут поддерживать связь и продолжат консультации с партнерами и союзниками, в том числе с Украиной.

Ранее ситуация вокруг Украины и долгосрочные гарантии безопасности стали основными темами телефонного разговора президентов России и Франции, сообщает телеканал «360». Путин обратил внимание французского коллеги на провокационные, идущие вразрез с Минскими соглашениями, действия украинских властей.