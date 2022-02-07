Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 03:29
03:19
Происшествия
Украинец нырнул в прорубь ради видео и утонул
03:16
Экономика
Финансист Кваша посоветовал увеличить доходы для избавления от долгов по кредитам
03:07
Политика
Байден обсудил с Макроном Украину накануне его визита в Россию
02:58
Политика
Путин и Макрон проведут встречу в Москве
02:39
Общество
Данные официальных дилеров помогают раскрыть скрученность пробега у автомобиля
02:37
Общество
Вирусолог Чумаков предупредил о продолжении развития коронавируса
02:14
Происшествия
Сбитый автомобилем пешеход заявил о пропаже сумки после ДТП в Петербурге
02:00
Общество
Они точно порвут штаны: почему немцам приходится сидеть «на политическом шпагате»
01:42
Политика
Госсек СБ Белоруссии Вольфович: Вашингтон диктует свои правила минобороны Украины
01:22
Политика
Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заговорила по-русски в прямом эфире
Все новости

Байден обсудил с Макроном Украину накануне его визита в Россию

Политика
Байден обсудил с Макроном Украину накануне его визита в Россию
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 7 февраля. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с французским лидером Эммануэлем Макроном накануне его визита в Россию, сообщила пресс-служба Белого дома.

Макрон в понедельник посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер прибудет в Киев.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины», — сообщили в Белом доме.

Президенты подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Байден и Макрон также условились, что их команды будут поддерживать связь и продолжат консультации с партнерами и союзниками, в том числе с Украиной.

Ранее ситуация вокруг Украины и долгосрочные гарантии безопасности стали основными темами телефонного разговора президентов России и Франции, сообщает телеканал «360». Путин обратил внимание французского коллеги на провокационные, идущие вразрез с Минскими соглашениями, действия украинских властей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден обсудил с Макроном Украину накануне его визита в Россию
украина сша франция байден макрон
Комментировать