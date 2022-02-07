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Путин и Макрон проведут встречу в Москве

Политика
Путин и Макрон проведут встречу в Москве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 7 февраля. Российский лидер Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Глава республики заявил, что целью его визита является обсуждение ситуации вокруг Украины. По его словам, он будет добиваться деэскалации.

«Уже несколько недель я читаю или слышу заявления высокопоставленных лиц о предстоящих с недели на неделю операциях. Интенсивность нашего диалога с Россией и этот визит в Москву направлены на то, чтобы помешать этому. Затем мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть реалистами. Мы не добьемся односторонних действий, но крайне важно избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия», — отметил Макрон.

Президент Франции на протяжении всего своего нахождения на посту главы государства выступает за «честный и требовательный диалог» с Россией. Он также отметил готовность Путина к диалогу.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что стабилизация обстановки, сложившейся на данный момент на международной арене, невозможна без участия российской стороны.

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Эммануэль Макрон путин переговоры
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