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Данные официальных дилеров помогают раскрыть скрученность пробега у автомобиля

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 02:39
Общество
Данные официальных дилеров помогают раскрыть скрученность пробега у автомобиля
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера помогут определить, скручен ли у автомобиля пробег. Об этом сообщил глава «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что определить скрученность пробега можно по прямым и косвенным признакам. Однако бывают ситуации, когда прямых доказательств нет.

Стоит изучить салон авто, посмотреть потертости руля, материалов сидений. Также важно обратить внимание, есть ли замена материала, царапины, неровности крепежей приборной панели.

Баскаков также отметил, что важно рассмотреть педали. Если площадка под левую ногу изношена, то это свидетельствует о скрученном пробеге.

Lada Priora стала самым продаваемым авто с пробегом в России в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные «Авито Авто».

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