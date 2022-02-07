Госсек СБ Белоруссии Вольфович: Вашингтон диктует свои правила минобороны Украины

Минск, 7 февраля. Госсек Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что советники из США диктуют минобороны Украины «как жить».

Белоруссия должна быть готова ответить на возможные риски. Об этом Вольфович рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

«По моей информации, сегодня в Министерстве обороны Украины присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников. А на оперативном уровне —– более 64 таких советников. Явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои вооруженные силы, чем заниматься и что делать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся к кризису, вызванному наплывом беженцев из Украины в другие страны. Сейчас Вашингтон тесно сотрудничает с союзниками в Европе, чтобы гарантировать помощь в энергоресурсах.