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Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заговорила по-русски в прямом эфире

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 01:22
Политика
Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заговорила по-русски в прямом эфире
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Париж, 7 февраля. Претендентка на пост президента Франции Валери Пекресс обратилась к россиянам с призывом «вместе строить мир в Европе».

Политик обратилась в прямом эфире к россиянам. Она заявила, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой».

Пекресс во Франции в прошлом занимала посты министра высшего образования и министра бюджета. Владеет несколькими языками, в том числе русским. В детстве она побывала в СССР.

Ранее Пекресс предложила провести переговоры по безопасности в Европе с участием России и Европейского союза. По ее словам, на данный момент между Москвой и Парижем установлен контакт.

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