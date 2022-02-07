Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заговорила по-русски в прямом эфире

Париж, 7 февраля. Претендентка на пост президента Франции Валери Пекресс обратилась к россиянам с призывом «вместе строить мир в Европе».

Политик обратилась в прямом эфире к россиянам. Она заявила, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой».

Пекресс во Франции в прошлом занимала посты министра высшего образования и министра бюджета. Владеет несколькими языками, в том числе русским. В детстве она побывала в СССР.

Ранее Пекресс предложила провести переговоры по безопасности в Европе с участием России и Европейского союза. По ее словам, на данный момент между Москвой и Парижем установлен контакт.