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Дженнифер Гарнер стала женщиной года по версии по версии Hasty Pudding

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 01:19
Шоу-бизнес
Дженнифер Гарнер стала женщиной года по версии по версии Hasty Pudding
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 7 февраля. Голливудская актриса Дженнифер Гарнер была удостоена звания женщины года. Награду ей выдала американская театральная труппа Hasty Pudding из университета в Гарварде.

Артистка приняла участие в параде, который прошел на улицах Кембриджа, штат Массачусетс. Об этом пишет издание Page Six.

«Это безумие. Это безумие», — заявила актриса.

Во время мероприятия Дженнифер вручили культовый золотой горшочек с пудингом. На параде ее сопровождали актеры театральной труппы, которые были одеты в яркие и пышные наряды. В Сеть утекли фотографии, как парни целуют Гарнер в щеку.

Театральная труппа Hasty Pudding была основана в 1844 году и считается одной из старейших в мире. В 1951 году она учредила премию «Женщина года». В прошлом году лауреатом стала Виола Дэвис, а ранее эту награду получали Мерил Стрип, Кэтрин Хепберн, Этель Мерман и Шер.

«Как талантливая актриса и филантроп, Дженнифер является образцом для подражания для всех нас на театральных представлениях Hasty Pudding. Это так замечательно, поздравить ее в этот исключительный год возвращением организации на сцену», — заявила организатор премии Жаклин Зеллер.

Ранее режиссер Роланд Эммерих заявил, что крупные голливудские киностудии, такие как Marvel, DC и Lucasfilm, разрушают индустрию, производя раз за разом однотипные картины. Он отметил, что проекты перечисленных студий приносят своим создателям хорошую кассу, из-за чего те не создают ничего нового и оригинального.

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кино женщина года дженнифер гарнер
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