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Сборная Сенегала по футболу одержала победу над Египтом в финале Кубка африканских наций

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 01:01
Спорт
Сборная Сенегала по футболу одержала победу над Египтом в финале Кубка африканских наций
Global Look Press  /  © SF via www.imago-images.de

Яунде, 7 февраля. Национальная команда Сенегала впервые одержала победу в Кубке африканских наций. В финальном матче турнира им противостояла сборная Египта.

Основное время матча закончилось при счете 0:0. При этом у сборной Сенегала был шанс выйти вперед, но нападающий Садио Мане на седьмой минуте не смог забить пенальти. В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов сенегальцы все равно оказались точнее, забив четыре мяча, в то время как египтяне отправили в сетку лишь два.

Ранее сборная России по мини-футболу уступила национальной команде Португалии в финале чемпионата Европы. Основное время матча закончилось со счетом 2:4. Соревнование проходило на территории Нидерландов.

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футбол египет сенегал
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