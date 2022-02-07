Москва и Петербург лидируют в рейтинге по вкладам россиян в банках

Москва, 7 февраля. Москвичи и петербуржцы лидируют по размерам банковских вкладов среди регионов в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Объем вкладов в пересчете на одного россиянина находится на уровне 249 тысяч рублей. При этом наблюдается значительная разница между вкладами как по размеру у отдельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ.

Москва лидирует с показателем 1058,3 тысячи рублей. Санкт-Петербург — 538,8 тысячи рублей. РИА Новости отмечают, что оба города, как привило, опережают среднюю по стране динамику.

Помимо двух столиц в первую десятку также входят Магаданская область, ЯНАО, НАО, Камчатка, Сахалин, Чукотка, ХМАО. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств в банках находятся в диапазоне от 274 тысяч рублей до 384 тысяч.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сообщил, что ставка по вкладам может вырасти в пределах 0,5 процентного пункта. По его мнению, ЦБ РФ может пойти на такой шаг в начале 2022 года.