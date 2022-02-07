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Региональные ритейлеры ограничили наценку на социально значимые товары

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 00:30
Экономика
Региональные ритейлеры ограничили наценку на социально значимые товары
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Российские ритейлеры в некоторых регионах уже подключены к ограничению наценок на социально значимые товары. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ.

Ведомство поручило местным управлениям провести совещания с ритейлерами о добровольном ограничении своей наценки на базовые продукты, передают «Известия». Сообщается, что к данной инициативе уже присоединились компании в Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областях и Республике Адыгея.

Кроме того, по информации ФАС, ритейлеры самостоятельно определяют конкретные позиции для сокращения надбавки, способы проведения расчетов и другое. Служба призвала компании взять на себя обязательства, то они должны обеспечить наличие товаров, на которые будет введено ограничение наценок

Ранее стало известно, что Минсельхоз России совместно с Минпромторгом и ФАС разработает перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%.

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фас ритейлеры наценка на продукты
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