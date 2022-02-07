Депутаты Госдумы предложили дать россиянам право на любую самооборону

Москва, 7 февраля. Россиянам могут разрешить применять любые способы для защиты своей жизни, родственников и близких от незаконно проникающих в жилище лиц. Соответствующий законопроект предложили депутаты Госдумы.

На отзыв Верховного суда России и российского правительства направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». По мнению авторов инициативы у граждан есть право на превышение допустимой самообороны в случае защиты.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия».

Авторы инициативы отмечают, что в жилище проникают не только ради чужого имущества. Иногда это заканчивается причинением тяжкого вреда здоровью, похищением, изнасилованием или убийством человека.

Автор законопроекта, зампред фракции ЛДПР, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что формула «Мой дом — моя крепость» нужно закрепить в уголовном праве.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду до июня предоставить доклад о превышении необходимой обороны. ВС должен обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием.