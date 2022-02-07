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Алкогольные напитки попали в список самых похищаемых продуктов
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Алкогольные напитки попали в список самых похищаемых продуктов

Общество
Алкогольные напитки попали в список самых похищаемых продуктов
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Алкогольные напитки были любимыми товарами для краж в прошлом году. Об этом сказано в отчете системы видеоаналитики, которая установлена в торговых сетях на территории 76 городов России.

Преступники также часто из магазинов похищали сыр, колбасу и молочную продукцию. Средняя сумма ущерба от одного такого правонарушения увеличилась почти на четверть.

Однако 70% потерь для магазинов наносят не покупатели, а работники. При этом общий ущерб может составлять до одного процента от оборота. Соответствующий материал опубликовало издание «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жителя Саранска, который похитил пиво и горбушу. О пропаже 16 литров алкогольного напитка и пласта горбуши сообщил хозяин магазина. В результате полицейские быстро задержали 41-летнего мужчину, который сознался в правонарушении.

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