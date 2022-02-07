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Российские банки к концу года усилят контроль за денежными операциями клиентов

Экономика
Российские банки к концу года усилят контроль за денежными операциями клиентов
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 7 февраля. Банки в России до конца ноября усилят контроль за денежными операциями. Соответствующая задача поставлена перед Центробанком РФ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

В ЦБ и ряде банков сообщили, что уже контролируют денежные переводы между гражданами для пресечения нелегальных трансакций. Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физическими лицами в сутки. Также под подозрения подпадают значительные объемы — более 100 тысяч рублей в день, более миллиона в месяц.

Эксперты допускают, что с ограничениями могут столкнуться и обычные клиенты. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе с «Известиями» отметил, что в соответствии с рекомендациями в проведении операции может быть отказано при выявлении двух критериев: в частности, перевода от физлица физлицу на сумму более 100 тысяч рублей в день и отсутствия с этой карты платежей за ЖКХ, товары и услуги, мобильную связь.

Ранее экс-зампред Центробанка Михаил Сухов оценил идею запрета криптовалют в России. По его словам, ЦБ предлагает «грамотные идеи».

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