Western Union прекратит проводить операции внутри России с 1 апреля

Москва, 7 февраля. Система денежных переводов Western Union перестанет осуществлять переводы внутри России с 1 апреля в связи с их низкой востребованностью. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам.

Отправить средства через Western Union внутри РФ нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля уже не будет возможности получить выплату или возврат. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — Прим. ред.) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — сообщил представитель компании.

Ранее Сбербанк представил услугу по дополнительной защите переводов родственников и близких от злоумышленников. Любые операции будут проверяться сотрудниками кредитной организации на подозрительные действия.