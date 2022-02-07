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Western Union прекратит проводить операции внутри России с 1 апреля

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 00:15
Экономика
Western Union прекратит проводить операции внутри России с 1 апреля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Система денежных переводов Western Union перестанет осуществлять переводы внутри России с 1 апреля в связи с их низкой востребованностью. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам.

Отправить средства через Western Union внутри РФ нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля уже не будет возможности получить выплату или возврат. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — Прим. ред.) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — сообщил представитель компании.

Ранее Сбербанк представил услугу по дополнительной защите переводов родственников и близких от злоумышленников. Любые операции будут проверяться сотрудниками кредитной организации на подозрительные действия.

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