Москва, 7 февраля. Члены Североатлантического альянса являются «натистами» после распространения вбросов о якобы «вторжении» России на Украину. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова заявила, что членов Североатлантического альянса «много чести» называть «натовцами» после того, как они организовали распространение фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины. Представитель российского Министерства иностранных дел рассказала об этом в личном Telegram-канале.

Представитель МИД России также недавно сообщила, что помощь Вашингтона медиакомпании Германии Deutsche Welle является очевидным фактов, что издание — оружие пропаганды в руках НАТО.