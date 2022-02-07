Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 00:27
00:27
Экономика
Российские банки к концу года усилят контроль за денежными операциями клиентов
00:15
Экономика
Western Union прекратит проводить операции внутри России с 1 апреля
00:15
Общество
Немецкий врач Халле назвал никотин и сахар разрушителями сосудов
00:14
Общество
Отоларинголог Зайцев заявил о поражении «Омикроном» органов слуха
00:14
Политика
Захарова назвала членов НАТО «натистами» на фоне вбросов о вторжении России на Украину
00:08
Политика
Боррель назвал Россию устойчивой к санкциям
23:48
Происшествия
Огонь уничтожил хостел на 2-й Семеновской улице в Петербурге
23:46
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично раскритиковал Ким Кардашьян из-за совместной опеки над детьми
23:44
Политика
Полянский раскритиковал заявление США о 70% готовности России к «вторжению»
23:26
Политика
Однопартийцы Джонсона предрекли его неизбежный уход с поста премьера Великобритании
Все новости

Захарова назвала членов НАТО «натистами» на фоне вбросов о вторжении России на Украину

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 00:14
Политика
Захарова назвала членов НАТО «натистами» на фоне вбросов о вторжении России на Украину
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 7 февраля. Члены Североатлантического альянса являются «натистами» после распространения вбросов о якобы «вторжении» России на Украину. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова заявила, что членов Североатлантического альянса «много чести» называть «натовцами» после того, как они организовали распространение фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины. Представитель российского Министерства иностранных дел рассказала об этом в личном Telegram-канале.

Представитель МИД России также недавно сообщила, что помощь Вашингтона медиакомпании Германии Deutsche Welle является очевидным фактов, что издание — оружие пропаганды в руках НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова назвала членов НАТО «натистами» на фоне вбросов о вторжении России на Украину
нато захарова мид
Комментировать