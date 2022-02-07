Боррель назвал Россию устойчивой к санкциям

Брюссель, 7 февраля. Москва стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы.

Россия увеличила свои валютные резервы. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы», — сообщил Боррель.

При этом Россия, по его словам, сделала больше, чем ЕС, чтобы повысить возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа. Москва является основным поставщиком газа для Европейского союза.

Также он анонсировал переговоры с Вашингтоном о снижении зависимости от поставок российского голубого топлива. Кроме того, переговоры о расширении поставок СПГ ведутся с Алжиром, Азербайджаном, Катаром и Норвегией, передает RT.

Ранее Боррель заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа. Москва в последнее время строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, однако «отказала» в поставках дополнительного топлива для пополнения европейских хранилищ, заявил он.