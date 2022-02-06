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Канье Уэст публично раскритиковал Ким Кардашьян из-за совместной опеки над детьми

Шоу-бизнес
Канье Уэст публично раскритиковал Ким Кардашьян из-за совместной опеки над детьми
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 6 февраля. Рэпер Канье Уэст публично раскритиковал свою бывшую жену Ким Кардашьян из-за того, что она не дала ему отвезти детей в его дом в Чикаго.

Музыкант и бизнес-вумен воспитывают четверых детей: дочерей Норт и Чикаго, а также сыновей Сэйнт и Салм. Рэп-исполнитель хотел с ними отправиться в поездку, но не смог этого сделать из-за своей экс-супруги, о чем рассказал в Instagram.

«Я хочу привезти своих детей в свой родной город Чикаго, чтобы посмотреть, как моя баскетбольная команда играет перед семью тысячами человек. А Ким не дала это сделать, и это совместная опека?» — написал Уэст.

Канье Уэст публично раскритиковал Ким Кардашьян из-за совместной опеки над детьми
facebook.com / Kim Kardashian West

Это уже не первая перепалка между звездами. Ранее Канье публично выражал недовольство из-за того, что его дочь Норт сидит в соцсети TikTok. Ему не нравится, что Ким позволила ребенку установить это приложение.

«Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать, если мою дочь посадят на TikTok против моей воли?» — возмутился музыкант.

Ранее одна из самых сексапильных актрис современности Меган Фокс снова выступила в роли группы поддержки на матче звезд НХЛ. Игру она посетила вместе со своим женихом Machine Gun Kelly.

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Канье Уэст Ким Кардашьян кардашьян опека
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